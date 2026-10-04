Арина Соболенко третий раз в сезоне проиграла сопернице, не входящей в топ-30

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко третий раз в сезоне-2026 проиграла сопернице, которая не входит в топ-30 мирового рейтинга. Сегодня, 4 октября, она в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, уступила представительнице Чехии Николе Бартуньковой, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге. Счёт — 4:6, 3:6.

Баланс Соболенко с соперницами не из топ-30 в этом сезоне стал 29:3. Ранее Арина уступила в 1/4 финала в Мадриде Хейли Баптист и в 1/8 финала в Цинциннати Саре Бейлек.

Следующей соперницей Бартуньковой на турнире в Пекине станет 95-я ракетка мира австрийская теннисистка Синья Краус.