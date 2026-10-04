15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко третий раз в сезоне проиграла сопернице, не входящей в топ-30

Арина Соболенко третий раз в сезоне проиграла сопернице, не входящей в топ-30
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко третий раз в сезоне-2026 проиграла сопернице, которая не входит в топ-30 мирового рейтинга. Сегодня, 4 октября, она в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине, Китай, уступила представительнице Чехии Николе Бартуньковой, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге. Счёт — 4:6, 3:6.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2026, воскресенье. 06:15 МСК
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Баланс Соболенко с соперницами не из топ-30 в этом сезоне стал 29:3. Ранее Арина уступила в 1/4 финала в Мадриде Хейли Баптист и в 1/8 финала в Цинциннати Саре Бейлек.

Следующей соперницей Бартуньковой на турнире в Пекине станет 95-я ракетка мира австрийская теннисистка Синья Краус.

Материалы