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«Вопрос решили. Возникла путаница». Тимофеева — об украденных часах на турнире в Пекине

«Вопрос решили. Возникла путаница». Тимофеева — об украденных часах на турнире в Пекине
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68-я ракетка мира представительница Узбекистана Мария Тимофеева сообщила, что организаторы турнира WTA-1000 в Пекине помогли ей решить вопрос с пропажей часов. Ранее спортсменка заявила, что у неё украли часы из раздевалки после поражения от японки Наоми Осаки (17-я в рейтинге) во втором круге «тысячника». Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

«После моей вчерашней короткой истории о том, что в Пекине у меня украли часы, вопрос решили. Поэтому мне очень жаль, что из-за этой ситуации возникла путаница и недопонимание. Как только я сообщила о проблеме, турнир пошёл навстречу и помогал мне. Некоторые истории действительно заканчиваются хорошо, и эта – одна из них», – написала Тимофеева в социальных сетях.

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