Наоми Осака ответила, что для неё важнее — титул ТБШ или первая строчка рейтинга

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что имеет для неё большее значение — титул ТБШ или первая строчка мирового рейтинга.

— Вы были первой ракеткой мира и выигрывали ТБШ. Что для вас важнее — титул на турнире «Большого шлема» или первое место в рейтинге?

— То есть если нужно выбрать что-то одно?

Вы меня знаете: я играю ради турниров «Большого шлема», а остальные соревнования могу пропустить. Поэтому, на мой взгляд, турниры «Большого шлема» определённо важнее.

И то и другое имеет особое значение. Но для меня момент, когда я поднимала над головой трофей турнира «Большого шлема», был важнее, чем первое место в рейтинге.

Но от первой позиции я тоже не откажусь (улыбается), — сказала Осака на пресс-конференции.