15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака ответила, что для неё важнее — титул ТБШ или первая строчка рейтинга

Наоми Осака ответила, что для неё важнее — титул ТБШ или первая строчка рейтинга
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что имеет для неё большее значение — титул ТБШ или первая строчка мирового рейтинга.

— Вы были первой ракеткой мира и выигрывали ТБШ. Что для вас важнее — титул на турнире «Большого шлема» или первое место в рейтинге?
— То есть если нужно выбрать что-то одно?

Вы меня знаете: я играю ради турниров «Большого шлема», а остальные соревнования могу пропустить. Поэтому, на мой взгляд, турниры «Большого шлема» определённо важнее.

И то и другое имеет особое значение. Но для меня момент, когда я поднимала над головой трофей турнира «Большого шлема», был важнее, чем первое место в рейтинге.

Но от первой позиции я тоже не откажусь (улыбается), — сказала Осака на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Не особо удивлена». Осака — о поражениях Рыбакиной и Соболенко на «тысячнике» в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android