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«Сначала надеваю правую кроссовку». Наоми Осака — о своих ритуалах перед матчами

«Сначала надеваю правую кроссовку». Наоми Осака — о своих ритуалах перед матчами
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о ритуалах, которые соблюдает перед матчами.

— Говорят, у каждого теннисиста есть суеверия или определённые ритуалы перед матчем. Есть ли что-то, что вы обязательно делаете перед каждым выходом на корт?
— У меня есть несколько ритуалов, но ничего экстремального. Я всегда сначала надеваю правую кроссовку, а потом левую. Слушаю определённые песни в определённом порядке. Ем одно и то же. В основном придерживаюсь абсолютно одинакового распорядка. Ничего особенного, — сказала Осака на пресс-конференции.

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