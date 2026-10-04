«Сначала надеваю правую кроссовку». Наоми Осака — о своих ритуалах перед матчами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о ритуалах, которые соблюдает перед матчами.

— Говорят, у каждого теннисиста есть суеверия или определённые ритуалы перед матчем. Есть ли что-то, что вы обязательно делаете перед каждым выходом на корт?

— У меня есть несколько ритуалов, но ничего экстремального. Я всегда сначала надеваю правую кроссовку, а потом левую. Слушаю определённые песни в определённом порядке. Ем одно и то же. В основном придерживаюсь абсолютно одинакового распорядка. Ничего особенного, — сказала Осака на пресс-конференции.