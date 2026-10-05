Надаль: от конкурентоспособного Рафаэля не осталось и следа. Я двигаюсь дальше

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей спортивной форме и конкурентоспособности.

«Честно говоря, я думаю, что от конкурентоспособного Рафаэля Надаля не осталось и следа. Я двигаюсь дальше. В каком-то смысле мне понравились эти две недели, когда я снова вошёл в ритм. Последние два года почти не играл, может быть, четыре раза по 45 минут каждый раз. За последние несколько дней сыграл пять или шесть раз, и мне это понравилось. Но когда ты почти два года не тренировался, это не так уж здорово. На корте иногда видишь мяч, за которым, как тебе кажется, ты собираешься бежать, а потом опаздываешь на секунду — это самое сложное. Но в целом было здорово снова держать ракетку в руках, снова почувствовать это приятное ощущение от ударов. Для всех нас сегодня соревнования — это наименьшая из наших забот; это праздник для академии, для её пользователей, для людей, которые поддерживают её работу день за днём. И мне очень повезло, что я делю корт с соперниками, которые были моими давними конкурентами и хорошими товарищами по команде. Так что для меня это скорее праздник, чем что-либо ещё. У меня нет никаких спортивных амбиций, кроме как хорошо провести время и постараться не получить травму, потому что некоторые из нас ещё не совсем готовы (смеётся)», — приводит слова Надаля L’Équipe.