«Из-за графика». Надаль объяснил, почему Федерера не было на 10-летии его академии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему швейцарец Роджер Федерер не прилетел на выставочный турнир, проведённый в честь 10-летнего юбилея академии теннисиста на Мальорке.

— Вы приглашали Роджера Федерера принять участие в праздновании юбилея?

— Роджер приезжал сюда летом, это было здорово. Всегда приятно видеть Роджера здесь, как и любого другого игрока. Но он был большим сторонником академии с самого начала, приезжал на открытие, но в этот раз это было невозможно из-за его графика. Поэтому мы очень гордимся теми, кто приезжал к нам. Все они — наши замечательные друзья и чемпионы, — приводит слова Надаля L’Équipe.

В состав команды Надаля вошли Карлос Мойя, Ришар Гаске и Давид Феррер. Соперником стала команда британца Энди Маррея при участии Марата Сафина, Фабио Фоньини и Доминика Тима.