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«Никогда не говори «никогда». Рафаэль Надаль — о том, хотел ли бы стать тренером

«Никогда не говори «никогда». Рафаэль Надаль — о том, хотел ли бы стать тренером
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, думал ли он, что может стать тренером топовых игроков.

— Вы не представляете, что однажды станете тренером или советником лучших игроков?
— Никогда не говори «никогда». Я здесь, чтобы поддержать ребят и девушек в академии, когда им это нужно, и я всегда готов помочь любому, кто попросит. Но у меня двое маленьких детей, и сейчас в моей жизни много других дел, которые занимают меня каждый день, поэтому не думаю, что моя нынешняя ситуация позволяет мне представить себя тренером на уровне хорошего тренера и профессионально направлять игрока так, как он того заслуживает. Поэтому сейчас я об этом совсем не думаю, но не знаю, что может произойти через пять лет, — приводит слова Надаля L’Équipe.

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