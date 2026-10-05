Джокович опубликовал пост после победы над Зверевым на турнире в Пекине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после победы над второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на турнире ATP-500 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу серба.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|6
|6
11
Новак Джокович
Н. Джокович
«В этом месте есть что-то особенное. Спасибо, Пекин!» — написал