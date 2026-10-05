Медведев повторил достижение Джоковича на турнире в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине. Это позволило финалисту розыгрыша 2023 года стать лишь вторым игроком в истории соревнований, которому удалось выйти в 1/2 финала четыре раза подряд.

Ранее подобный результат покорялся только 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу — серб удерживал эту серию с 2012 по 2015 год.

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