Медведев повторил достижение Джоковича на турнире в Пекине
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине. Это позволило финалисту розыгрыша 2023 года стать лишь вторым игроком в истории соревнований, которому удалось выйти в 1/2 финала четыре раза подряд.
Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
11
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее подобный результат покорялся только 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу — серб удерживал эту серию с 2012 по 2015 год.
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