Медведев поднялся на 5-е место рейтинга, Рублёв улучшил позицию, Бублик выбыл из топ-20

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового топа остался итальянец Янник Синнер.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место, Андрей Рублёв поднялся с 24-го места на 23-е. Позиция Карена Хачанова не изменилась — он сохранил 27-е место.

Теннис. Рейтинг АТР на 5 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 000 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9720.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5260.

4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680.

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4010.

6 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3890.

7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3680.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380.

9 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3330.

10 (9). Артюр Фис (Франция) — 3275.

11 (11). Новак Джокович (Сербия) — 3180…

22 (20). Александр Бублик (Казахстан) — 2185.

23 (24). Андрей Рублёв (Россия) — 2175...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1900...

79 (84). Роман Сафиуллин (Россия) — 744…