«Раньше была немного помешана на этом». Андреева — о предмачевых ритуалах и суевериях

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как она относится к предматчевым ритуалам и суевериям на турнирах.

– У многих игроков есть определённые предматчевые ритуалы или суеверия, которые они соблюдают перед каждым матчем. Есть ли у вас что-то подобное, что помогает отключиться от всего и настроиться на игру?

– Раньше у меня их было много. Если честно, я была немного помешана на этом. Но сейчас, мне кажется, я довольно спокойно к этому отношусь. Перед матчами мы с Кончитой стараемся сыграть одну-две партии в Uno, чтобы расслабиться и немного отключить голову. После этого просто делаю то, что мне хочется, наверное, – сказала Андреева в микст-зоне турнира в Пекине.