Победа Медведева в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине стала для него 41-й в сезоне-2026
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал «пятисотника» в Пекине одержал в сезоне-2026 41-ю победу. В четвертьфинале турнира он одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 22-е место, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 11:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
20
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Примечательн