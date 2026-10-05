Победа Медведева в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине стала для него 41-й в сезоне-2026

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал «пятисотника» в Пекине одержал в сезоне-2026 41-ю победу. В четвертьфинале турнира он одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 22-е место, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

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