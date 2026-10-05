15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Победа Медведева в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине стала для него 41-й в сезоне-2026

Победа Медведева в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине стала для него 41-й в сезоне-2026
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал «пятисотника» в Пекине одержал в сезоне-2026 41-ю победу. В четвертьфинале турнира он одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 22-е место, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Примечательн