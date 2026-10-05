Стала известна сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Медведев, Хачанов и Рублёв

Сегодня, 5 октября, в Шанхае, Китай, состоялась жеребьёвка сетки турнира серии «Мастерс», в котором примут участие российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, а также лидеры рейтинга АТР Александр Зверев, Карлос Алькарас и другие теннисисты.

Фото: Пресс-служба турнира в Шанхае

Фото: Пресс-служба турнира в Шанхае

Все три российских теннисиста начнут свой путь на турнире с матчей второго круга. Даниил Медведев сыграет с сильнейшим теннисистом из пары Мартин Ландалус (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия). Карен Хачанов поборется за выход в третий круг с победителем встречи между британцем Артуром Фери и хорватом Марином Чиличем, а Андрей Рублёв сыграет с сильнейшим теннисистом матча первого круга между аргентинцем Марко Трунгеллити и победителем квалификации.

Александр Зверев и Карлос Алькарас также начнут путь на соревнованиях со второго круга. Зверев поборется за выход в третий круг с победителем встречи между китайцем У Ибином и квалифаером, а Алькарас с сильнейшим теннисистом встречи между Хуан-Мануэлем Серундоло (Аргентина) и победителем квалификации.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 7 по 18 октября.