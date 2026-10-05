Полуфинал турнира ATP-500 в Пекине станет для Медведева 69-м в карьере и седьмым в сезоне
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Полуфинал турнира ATP-500 в Пекине станет для пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева 69-м в карьере и седьмым – в сезоне-2026. В четвертьфинале россиянин одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 22-е место, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 11:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
20
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В полуфинале