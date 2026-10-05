Полуфинал турнира ATP-500 в Пекине станет для Медведева 69-м в карьере и седьмым в сезоне

Полуфинал турнира ATP-500 в Пекине станет для пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева 69-м в карьере и седьмым – в сезоне-2026. В четвертьфинале россиянин одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 22-е место, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В полуфинале