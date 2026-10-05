Карлос Алькарас назвал игроков, чьи качества объединил бы в идеальном теннисисте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас составил идеального игрока, выбрав сильнейшие качества у представителей разных поколений тенниса.

Форхенд: Хуан-Мартин дель Потро.

Бэкхенд: Янник Синнер.

Игра у сетки: Роджер Федерер.

Работа ног: Карлос Алькарас.

Выбор удара: Новак Джокович.

Ментальная устойчивость: Рафаэль Надаль.

Тактика: Рафаэль Надаль/Новак Джокович, – сказал Алькарас в видео в аккаунте Tiempo De Tenis в социальной сети Х.

Алькарас принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Токио, Япония. За выход в финал турнира испанский теннисист поборется с соотечественником Хауме Мунаром.