Карлос Алькарас назвал игроков, чьи качества объединил бы в идеальном теннисисте
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас составил идеального игрока, выбрав сильнейшие качества у представителей разных поколений тенниса.
Форхенд: Хуан-Мартин дель Потро.
Бэкхенд: Янник Синнер.
Игра у сетки: Роджер Федерер.
Работа ног: Карлос Алькарас.
Выбор удара: Новак Джокович.
Ментальная устойчивость: Рафаэль Надаль.
Тактика: Рафаэль Надаль/Новак Джокович, – сказал Алькарас в видео в аккаунте Tiempo De Tenis в социальной сети Х.
Алькарас принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Токио, Япония. За выход в финал турнира испанский теннисист поборется с соотечественником Хауме Мунаром.