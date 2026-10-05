«Это порой кажется чем-то безумным». Грикспор — об отношении к работе с тренерами

58-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор рассказал об отношении к работе с тренерами.

– Теннис – нетипичный вид спорта, ведь приходится играть под руководством тренера и прислушиваться к нему. А когда последний раз тренер говорил вам что-то, а вы не хотели его слушать?

– У меня был довольно непростой период в отношениях с тренерами за последние пару лет. Я пробовал работать с разными людьми, но особо успеха это не приносило. С некоторыми я прекращал сотрудничество очень быстро, даже на этапе пробных тренировок. Думаю, у каждого всё складывается по-своему. Наверное, наступает такой возраст, когда начинаешь искать что-то иное, но, как вы и сказали, главная особенность и причудливость тенниса в том, что ты сам платишь тренерам и платишь именно за то, чтобы их слушать. Но при этом босс – ты, и ты сам решаешь, как долго с ними работать. Это порой кажется чем-то безумным, но, полагаю, именно делает теннис таким особенным, – сказал Грикспор в интервью «Больше!».