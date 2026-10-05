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«Будто впервые берёшь в руки ракетку». Грикспор — о матчах с Джоковичем

«Будто впервые берёшь в руки ракетку». Грикспор — о матчах с Джоковичем
Комментарии

58-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор поделился мнением о матчах с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

– Мне также нравятся твои мысли о Джоковиче. Когда играешь с Новаком, возникает ощущение, что ты новичок? Что именно он делает с тобой?
– Уф… Ну, впервые я сыграл с ним на US Open в 2021 году, тогда он как раз шёл к золотому «Шлему» – выиграл три первых турнира «Большого шлема» в сезоне. Он просто заставил меня почувствовать себя так, будто я впервые взял ракетку в руки. Он делает корт очень маленьким, его игра просто невероятна. Он в отличной форме, несмотря на возраст – это видно и сейчас. Он по-прежнему обыгрывает лучших теннисистов мира и является тем игроком, против которых, как я уже говорил, чувствуешь себя так, будто впервые берёшь в руки ракетку. Кажется, что ты просто вышел играть против него, но шансов на победу практически нет. Для меня он – величайший игрок в истории этого вида спорта. С этим трудно спорить, если взглянуть на статистику, — сказал Грикспор в интервью «Больше!».

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