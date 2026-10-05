Алекс де Минор на отказе Хуберта Хуркача вышел в финал «пятисотника» в Пекине

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории ATP-500 в Пекине после снятия с полуфинального матча соперника, представителя Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 34-е место. Встреча успела продлиться 1 час 11 минут и дойти до счёта 6:4, 3:2 в пользу де Минора, после чего Хуркач был вынужден закончить матч. Точная причина снятия неизвестна.

По ходу матча де Минор сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойн