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Алекс де Минор — Хуберт Хуркач, результат матча 5 октября 2026, счёт 2:0, Rt, 1/2 финала; ATP 500 Пекин

Алекс де Минор на отказе Хуберта Хуркача вышел в финал «пятисотника» в Пекине
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории ATP-500 в Пекине после снятия с полуфинального матча соперника, представителя Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 34-е место. Встреча успела продлиться 1 час 11 минут и дойти до счёта 6:4, 3:2 в пользу де Минора, после чего Хуркач был вынужден закончить матч. Точная причина снятия неизвестна.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Хуберт Хуркач
34
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

По ходу матча де Минор сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойн