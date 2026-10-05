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Джокович — Медведев: онлайн-трансляция полуфинала «пятисотника» в Пекине началась

Джокович — Медведев: онлайн-трансляция полуфинала «пятисотника» в Пекине началась
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Сегодня, 5 октября, на хардовых кортах Пекина, Китай, продолжается турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», нынешняя 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Трансляция матча стартовала в 14:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата». По личным встречам Джокович ведёт со счётом 10-5 (9-4 на харде). Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира Янник Синнер.