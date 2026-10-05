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Алькарас — о выходе в финал Токио: в каждом первом сете здесь у меня возникают проблемы

Алькарас — о выходе в финал Токио: в каждом первом сете здесь у меня возникают проблемы
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Токио, Япония, над соотечественником Хауме Мунаром. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 10:25 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 1
         
Хауме Мунар
49
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Не знаю, что произошло в первом сете. Я хорошо начал матч, сделал брейк и подавал на сет. Кажется, в каждом первом сете здесь у меня возникают проблемы… Но мне каждый раз удавалось отыграться, и я очень этому рад», – приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

За чемпионский титул турнира в Токио Карлос Алькарас поспорит с победителем встречи Валантен Вашеро