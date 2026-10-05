15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иржи Легечка — Валентен Вашеро, результат матча 5 октября 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 500 Токио

Иржи Легечка вышел в финал «пятисотника» в Токио, где сразится с Карлосом Алькарасом
Комментарии

19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио, одолев в полуфинальном матче соперника из Монако Валантена Вашеро, занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 13:20 МСК
Иржи Легечка
19
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Валантен Вашеро
14
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

По ходу матча Легечка сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Вашеро подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Токио Легечка сразится с треть