Иржи Легечка вышел в финал «пятисотника» в Токио, где сразится с Карлосом Алькарасом

19-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал турнира категории ATP-500 в Токио, одолев в полуфинальном матче соперника из Монако Валантена Вашеро, занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Легечка сделал 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Вашеро подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Токио Легечка сразится с треть