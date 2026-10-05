Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио

Сегодня, 5 октября, в Токио, Япония, состоялись полуфинальные матчи турнира категории ATP-500, по результатам которых определились имена финалистов соревнования.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одолел соотечественника Хауме Мунара, занимающего в мировом рейтинге 49-е место. Встреча соперников завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Чешский теннисист Иржи Легечка уверенно обыграл во втором полуфинале монегаска Валантена Вашеро с результатом 6:4, 6:2.