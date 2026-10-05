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Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио

Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио
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Сегодня, 5 октября, в Токио, Япония, состоялись полуфинальные матчи турнира категории ATP-500, по результатам которых определились имена финалистов соревнования.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одолел соотечественника Хауме Мунара, занимающего в мировом рейтинге 49-е место. Встреча соперников завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 10:25 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 1
         
Хауме Мунар
49
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Чешский теннисист Иржи Легечка уверенно обыграл во втором полуфинале монегаска Валантена Вашеро с результатом 6:4, 6:2.

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 13:20 МСК
Иржи Легечка
19
Чехия
Иржи Легечка