Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио
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Сегодня, 5 октября, в Токио, Япония, состоялись полуфинальные матчи турнира категории ATP-500, по результатам которых определились имена финалистов соревнования.
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одолел соотечественника Хауме Мунара, занимающего в мировом рейтинге 49-е место. Встреча соперников завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.
Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 10:25 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
49
Хауме Мунар
Х. Мунар
Чешский теннисист Иржи Легечка уверенно обыграл во втором полуфинале монегаска Валантена Вашеро с результатом 6:4, 6:2.