Де Минор — о снятии Хуркача: надеюсь, он успеет восстановиться к турниру в Шанхае

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Пекине, где он встречался с поляком Хубертом Хуркачем. Польский теннисист не смог завершить матч, снявшись при счёте 4:6, 2:3.

«Конечно, я хочу пожелать Хуберту скорейшего восстановления – это самое главное. Надеюсь, что он успеет к старту «Мастерса» в Шанхае. Он один из самых приятных парней в туре. Что касается меня, то я начал встречу довольно хорошо, играл агрессивно, возв