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Де Минор — о снятии Хуркача: надеюсь, он успеет восстановиться к турниру в Шанхае

Де Минор — о снятии Хуркача: надеюсь, он успеет восстановиться к турниру в Шанхае
Комментарии

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу в матче 1/2 финала турнира АТР-500 в Пекине, где он встречался с поляком Хубертом Хуркачем. Польский теннисист не смог завершить матч, снявшись при счёте 4:6, 2:3.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Хуберт Хуркач
34
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Конечно, я хочу пожелать Хуберту скорейшего восстановления – это самое главное. Надеюсь, что он успеет к старту «Мастерса» в Шанхае. Он один из самых приятных парней в туре. Что касается меня, то я начал встречу довольно хорошо, играл агрессивно, возв