Джокович — Медведев: серб забрал первый сет полуфинала «пятисотника» в Пекине

Сегодня, 5 октября, на хардовых кортах Пекина, Китай, продолжается турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», нынешняя 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге пятое место.

Первый сет остался за Джоковичем. Серб закрыл партию за 1 час 19 минут со счётом 7:5 в свою пользу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 10-5 (9-4 на харде). Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира Янник Синнер.