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«С самого начала испытывал проблемы». Хуркач рассказал, почему снялся с матча с де Минором

«С самого начала испытывал проблемы». Хуркач рассказал, почему снялся с матча с де Минором
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34-й номер рейтинга польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, из-за чего ему пришлось сняться с матча 1/2 финала турнира в Пекине с австралийцем Алексом де Минором.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Хуберт Хуркач
34
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Вчера по ходу матча я почувствовал боль в приводящей мышце. Это было неприятно. Мне удалось завершить матч и довольно хорошо сыграть в концовке. К сожалению, полностью восстановиться к сегодняшней встрече я не смог. С самого начала матча испытывал проблемы», – сказал Хуркач в микст-зоне турнира в Пекине.

За титул турнира в Пекине де Минор поспорит с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). Соревнования в Пек