«С самого начала испытывал проблемы». Хуркач рассказал, почему снялся с матча с де Минором

34-й номер рейтинга польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, из-за чего ему пришлось сняться с матча 1/2 финала турнира в Пекине с австралийцем Алексом де Минором.

«Вчера по ходу матча я почувствовал боль в приводящей мышце. Это было неприятно. Мне удалось завершить матч и довольно хорошо сыграть в концовке. К сожалению, полностью восстановиться к сегодняшней встрече я не смог. С самого начала матча испытывал проблемы», – сказал Хуркач в микст-зоне турнира в Пекине.

За титул турнира в Пекине де Минор поспорит с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). Соревнования в Пек