Алькарас вошёл в топ-3 по проценту побед в матчах после проигрыша 1-го сета в сезоне-2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас входит в топ-3 игроков по проценту побед в матчах после проигрыша первого сета в сезоне-2026, сообщает Opta Ace. В 1/2 финала турнира в Токио Алькарас одолел соотечественника Хауме Мунара (5:7, 6:3, 6:1).
Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 10:25 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
49
Хауме Мунар
Х. Мунар
Алькарас одержал победу в 62,5% случаев при проигрыше первого сета. Лидирует по этому показателю итальянец Янник Синнер (80%), на втором месте – серб