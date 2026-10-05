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Алькарас вошёл в топ-3 по проценту побед в матчах после проигрыша 1-го сета в сезоне-2026

Алькарас вошёл в топ-3 по проценту побед в матчах после проигрыша 1-го сета в сезоне-2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас входит в топ-3 игроков по проценту побед в матчах после проигрыша первого сета в сезоне-2026, сообщает Opta Ace. В 1/2 финала турнира в Токио Алькарас одолел соотечественника Хауме Мунара (5:7, 6:3, 6:1).

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 10:25 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 1
         
Хауме Мунар
49
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Алькарас одержал победу в 62,5% случаев при проигрыше первого сета. Лидирует по этому показателю итальянец Янник Синнер (80%), на втором месте – серб