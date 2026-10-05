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Медведев взял медицинский тайм-аут по ходу полуфинального матча с Джоковичем в Пекине

Медведев взял медицинский тайм-аут по ходу полуфинального матча с Джоковичем в Пекине
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут во время матча полуфинала «пятисотника» в Пекине, где в эту минуту проводит встречу с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Россиянину понадобилась помощь после шестого гейма второго сета при счёте 4:2 в пользу Джоковича. Медведева, предварительно, побеспокоило правое плечо, специалист сделал ему массаж.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Фото: Кадр из трансляции

Первую партию выиграл Джокович — он закрыл сет со счётом 7:5 в свою пользу. «Чемпионат» ведёт