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Руне — о возвращении в тур: больше всего скучал по атмосфере соревнований

Руне — о возвращении в тур: больше всего скучал по атмосфере соревнований
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195-я ракетка рейтинга датский теннисист Хольгер Руне рассказал, по чему он больше всего скучал за время своего отсутствия на турнирах АТР. Руне принял участие в первом матче с октября 2025 года, уступив в первом круге турнира в Токио французу Кирияну Жаке (3:6, 1:6).

Токио (м). 1-й круг
01 октября 2026, четверг. 07:15 МСК
Хольгер Руне
195
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кириян Жаке
76
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке

«Больше всего я скучал по атмосфере соревнований, и это было главный приоритет моего возвращения. Играть перед заполненными трибунами, выигрывать матчи – это именно то, почему я так упорно трудился каждый день. Играть и тренироваться сейчас гораздо более интересно, чем когда я делал это во время восстановления. Я очень рад вернуться«, – сказал Руне в видео, размещённом в телеграм-канале «Больше!».