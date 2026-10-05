Руне — о возвращении в тур: больше всего скучал по атмосфере соревнований

195-я ракетка рейтинга датский теннисист Хольгер Руне рассказал, по чему он больше всего скучал за время своего отсутствия на турнирах АТР. Руне принял участие в первом матче с октября 2025 года, уступив в первом круге турнира в Токио французу Кирияну Жаке (3:6, 1:6).

«Больше всего я скучал по атмосфере соревнований, и это было главный приоритет моего возвращения. Играть перед заполненными трибунами, выигрывать матчи – это именно то, почему я так упорно трудился каждый день. Играть и тренироваться сейчас гораздо более интересно, чем когда я делал это во время восстановления. Я очень рад вернуться«, – сказал Руне в видео, размещённом в телеграм-канале «Больше!».