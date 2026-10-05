Медведев был дисквалифицирован в полуфинале Пекина за попадание мячом в болельщика

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил дисквалификацию в матче полуфинала «пятисотника» в Пекине с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за попадание мячом в болельщика. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:3 в пользу Джоковича.

Медведев, уступая во втором сете со счётом 3:5, после выигранного сербом очка на его подаче и счёте 15-15 разозлился и ударил по мячу ракеткой, попав в cидевшего на арене зрителя. Мужчина некоторое время не мог поднять голову с бортика трибуны. Позднее пострадавшего вывели с его места на арене. После небольшого совещания было принято решение о дисквалификации россиянина.

В финале Джокович сразится с австралийцем Алексом де Минором.