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Медведев был дисквалифицирован в полуфинале Пекина за попадание мячом в болельщика

Медведев был дисквалифицирован в полуфинале Пекина за попадание мячом в болельщика
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил дисквалификацию в матче полуфинала «пятисотника» в Пекине с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за попадание мячом в болельщика. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:3 в пользу Джоковича.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев, уступая во втором сете со счётом 3:5, после выигранного сербом очка на его подаче и счёте 15-15 разозлился и ударил по мячу ракеткой, попав в cидевшего на арене зрителя. Мужчина некоторое время не мог поднять голову с бортика трибуны. Позднее пострадавшего вывели с его места на арене. После небольшого совещания было принято решение о дисквалификации россиянина.

В финале Джокович сразится с австралийцем Алексом де Минором.