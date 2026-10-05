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Новак Джокович вышел в 146-й финал в карьере на уровне ATP

Новак Джокович вышел в 146-й финал в карьере на уровне ATP
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11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 146-й финал в карьере на уровне ATP. Это третий показатель в истории Открытой эры. Сегодня, 5 октября, серб обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине. Встреча закончилась дисквалификацией Медведева при счёте 7:5, 5:3 в пользу Новака.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В финальном матче турнира в Пекине Новак сразится с представителем Австралии Алексом де Минором, занимающим девятое место в мировом рейтинге.

Новаку Джоковичу 39 лет. Он является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Также на его счету 101 титул на уровне ATP.

Календарь турнира в Пекине
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