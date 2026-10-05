Новак Джокович вышел в 146-й финал в карьере на уровне ATP

11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 146-й финал в карьере на уровне ATP. Это третий показатель в истории Открытой эры. Сегодня, 5 октября, серб обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине. Встреча закончилась дисквалификацией Медведева при счёте 7:5, 5:3 в пользу Новака.

В финальном матче турнира в Пекине Новак сразится с представителем Австралии Алексом де Минором, занимающим девятое место в мировом рейтинге.

Новаку Джоковичу 39 лет. Он является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Также на его счету 101 титул на уровне ATP.