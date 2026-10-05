Джокович одержал 33-ю победу подряд на турнире ATP-500 в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 33-ю победу подряд на турнире категории ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 5 октября, он одолел россиянина Даниила Медведева, занимающего пятое место в мировом рейтинге, в полуфинале соревнований. Встреча закончилась со счётом 7:5, 5:3 (дисквалификация Медведева за попадание в болельщика мячом).

Джокович шесть раз брал титул в Пекине. Последний раз он играл на турнире в столице Китая в 2015 году.

В финале Новак сразится с девятой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.