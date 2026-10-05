15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович одержал 33-ю победу подряд на турнире ATP-500 в Пекине

Джокович одержал 33-ю победу подряд на турнире ATP-500 в Пекине
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 33-ю победу подряд на турнире категории ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 5 октября, он одолел россиянина Даниила Медведева, занимающего пятое место в мировом рейтинге, в полуфинале соревнований. Встреча закончилась со счётом 7:5, 5:3 (дисквалификация Медведева за попадание в болельщика мячом).

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Джокович шесть раз брал титул в Пекине. Последний раз он играл на турнире в столице Китая в 2015 году.

В финале Новак сразится с девятой ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.