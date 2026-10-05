Ходар затруднился ответить на слухи о возможном сотрудничестве с Ферреро

13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар не дал точного ответа на появившуюся ранее в СМИ информацию о своём потенциальном сотрудничестве с бывшим тренером семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса Хуан-Карлосом Ферреро.

– Испанские медиа говорили, что ты, возможно, будешь работать с Хуан-Карлосом Ферреро. Есть ли шанс, что это произойдёт, есть ли такие планы?

– Пока идёт сезон, мы заняты именно им, а потом, когда он закончится, уже посмотрим, – сказал Ходар в интервью «Больше!»

В декабре 2025 года Алькарас прекратил сотрудичество с Ферреро после многих лет совместной работы.