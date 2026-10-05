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Медведев потеряет очки и призовые за турнир в Пекине после дисквалификации в полуфинале

Медведев потеряет очки и призовые за турнир в Пекине после дисквалификации в полуфинале
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потеряет очки и призовые за турнир категории ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 5 октября, он был дисквалифицирован за попадание мячом в болельщика в полуфинальном матче с сербом Новаком Джоковичем (11-й в рейтинге). Это означает, что Даниил потеряет 200 очков и $ 219 925 призовых за проход в 1/2 финала соревнований.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч Джоковича и Медведева завершился со счётом 7:5, 5:3 в пользу Новака. Медведев, уступая во втором сете со счётом 3:5, после выигранного сербом очка на его подаче и счёте 15-15 разозлился и ударил по мячу ракеткой, попав в сидящего на арене зрителя. Мужчина некоторое время не мог поднять голову с бортика трибуны. Позднее пострадавшего вывели с его места на арене. После небольшого совещания было принято решение о дисквалификации россиянина.

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