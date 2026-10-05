Новак Джокович стал самым возрастным финалистом турнира категории ATP-500
24-кратный чемпион ТБШ сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом турнира категории ATP-500. Сегодня, 5 октября, в матче 1/2 финала в Пекине он обыграл россиянина Даниила Медведева (пятый в рейтинге) со счётом 7:5, 5:3 (дисквалификация Даниила). Джокович сделал это в возрасте 39 лет 4 месяцев.
Самые возрастные финалисты турниров ATP-500;
- Новак Джокович (Сербия) — 39 лет 4 месяца (Пекин, 2026);
- Роджер Федерер (Швейцария) — 38 лет 2 месяца (Базель, 2019);
- Роджер Федерер (Швейцария) — 37 лет 10 месяцев (Галле, 2019);
- Фелисьяно Лопес (Испания) — 37 лет 10 месяцев (Лондон, 2019);
- Роджер Федерер (Швейцария) — 37 лет и 6 месяцев (Дубай, 2019);
- Иво Карлович (Хорватия) — 37 лет 4 месяца (Вашингтон, 2016)