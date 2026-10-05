24-кратный чемпион ТБШ сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом турнира категории ATP-500. Сегодня, 5 октября, в матче 1/2 финала в Пекине он обыграл россиянина Даниила Медведева (пятый в рейтинге) со счётом 7:5, 5:3 (дисквалификация Даниила). Джокович сделал это в возрасте 39 лет 4 месяцев.

Самые возрастные финалисты турниров ATP-500;