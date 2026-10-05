Медведев — об инциденте в Пекине: приношу глубочайшие извинения зрителю. Это случайность

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что попал мячом болельщику в глаз во время полуфинального матча с Новаком Джоковичем на турнире ATP-500 в Пекине.

— Что вы думаете о том, что произошло сегодня вечером?

— Прежде всего приношу свои глубочайшие извинения зрителю. Я попытаюсь связаться с ним, если он этого хочет. Надеюсь, мне удастся извиниться лично и узнать, как он себя чувствует.

— Вы только что прокомментировали произошедшее, но я хотел бы уточнить, действительно ли это был несчастный случай?

— Да, я имею в виду, это 100% случайность. Вид