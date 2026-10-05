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Медведев — об инциденте в Пекине: приношу глубочайшие извинения зрителю. Это случайность

Медведев — об инциденте в Пекине: приношу глубочайшие извинения зрителю. Это случайность
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Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что попал мячом болельщику в глаз во время полуфинального матча с Новаком Джоковичем на турнире ATP-500 в Пекине.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Что вы думаете о том, что произошло сегодня вечером?
— Прежде всего приношу свои глубочайшие извинения зрителю. Я попытаюсь связаться с ним, если он этого хочет. Надеюсь, мне удастся извиниться лично и узнать, как он себя чувствует.

— Вы только что прокомментировали произошедшее, но я хотел бы уточнить, действительно ли это был несчастный случай?
— Да, я имею в виду, это 100% случайность. Вид