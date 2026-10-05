«Во мне не было никакой злости». Медведев рассказал, о чём подумал, когда попал в зрителя

Чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чём он подумал в момент, когда попал мячом в зрителя в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине.

— Тут особо и нечего добавить, верно? Что пронеслось у вас в голове в ту самую секунду, когда это случилось?

— Нет, ощущения были ужасные, ведь, опять же, я обычно так не поступаю. Я не хотел бить…

Понимаете, видно, что в этот момент во мне не было никакой злости. И даже особого раздражения — тоже. Я не бил сильно. Да, мяч попал в него. Мне на самом деле ужасно жаль его; я просто надеюсь, что с ним всё в порядке. Это самое главно