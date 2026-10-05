Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 5 октября

Сегодня, 5 октября, на хардовых кортах Пекина продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на понедельник.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, полуфинал. Результаты матчей на 5 октября:

Алекс де Минор (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 3:2 (отказ);

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 5:3 (дисквалификация).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.