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Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 5 октября

Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 5 октября
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Сегодня, 5 октября, на хардовых кортах Пекина продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на понедельник.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, полуфинал. Результаты матчей на 5 октября:

Алекс де Минор (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 3:2 (отказ);
Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 5:3 (дисквалификация).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.

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