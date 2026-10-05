Гауфф стала второй теннисисткой с 1990-го, кто одержал 125 побед на «тысячниках» до 23 лет

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф стала второй теннисисткой с 1990 года, которая сумела одержать 125 побед на турнирах категории WTA-1000 до 23 лет. Ранее этого достижения добивалась швейцарка Мартина Хингис. На счету спортсменки 154 победы.

Сегодня, 5 октября, Кори Гауфф вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине, Китай. В третьем круге она одолела 16-летнюю представительницу Китая Синьжань Сунь (582-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.