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Гауфф стала второй теннисисткой с 1990-го, кто одержал 125 побед на «тысячниках» до 23 лет

Гауфф стала второй теннисисткой с 1990-го, кто одержал 125 побед на «тысячниках» до 23 лет
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Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф стала второй теннисисткой с 1990 года, которая сумела одержать 125 побед на турнирах категории WTA-1000 до 23 лет. Ранее этого достижения добивалась швейцарка Мартина Хингис. На счету спортсменки 154 победы.

Сегодня, 5 октября, Кори Гауфф вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине, Китай. В третьем круге она одолела 16-летнюю представительницу Китая Синьжань Сунь (582-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Пекин (ж). 3-й круг
05 октября 2026, понедельник. 17:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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