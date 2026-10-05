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Определились финалисты турнира ATP-500 в Пекине

Определились финалисты турнира ATP-500 в Пекине
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Сегодня, 5 октября, на турнире категории ATP-500 в Пекине, Китай, завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины. Финал:

В полуфинале турнира в Пекине Новак Джокович обыграл чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева. Встреча завершилась дисквалификацией россиянина со счётом 7:5, 5:3. Алекс де Минор вышел в финал соревнований на снятии представителя Польши Хуберта Хуркача (6:4, 3:2).

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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