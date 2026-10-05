Сегодня, 5 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч прошедшего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 5 октября:

Донна Векич (Хорватия, 30) — Ига Швёнтек (Польша, 8) — 6:4, 6:7 (0:7), 2:6;

Ива Йович (США, 10) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 6:1, 7:5;

Мари Боузкова (Чехия, 18) — Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7;

Алина Чараева (Армения) — Сонай Картал (Великобритания) — 6:4, 6:1;

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — Энн Ли (США, 21) — 4:6, 3:6;

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 2:6, 6:3, 3:6;

Мария Саккари (Греция, 25) — Элина Свитолина (Украина, 6) — 4:6, 5:7;

Кори Гауфф (США, 3) — Синьжань Сунь (Китай, WC) — 7:5, 6:1.