«Ей нужно посмотреть на себя в зеркало». Рик Макки — об Арине Соболенко

Известный тренер Рик Макки высказался об игре второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Соболенко нужно посмотреть на себя в зеркало, и у неё будет ответ. Она умеет играть, но ментально уже не та. Она, без сомнения, может переключиться, если у неё всё ещё есть желание никогда не отказываться от доминирования. Существует тонкая грань между победой, поражением и тем, чтобы положить новый трофей на полку, но белорусская теннисистка должна перестать бороться сама с собой», – написал Макки на своей странице в соцсети X.

Ранее на турнире категории WTA-1000 в Пекине в матче третьего круга Соболенко уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой (26-я в рейтинге) со счётом 4:6, 3:6.