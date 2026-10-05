«У него отличные шансы в финале». Медведев — об игре Джоковича в Пекине

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:3 в пользу серба. Россиянин был дисквалифицирован после того, как попал зрителю мячом в глаз.

— Если говорить о том