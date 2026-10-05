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«У него отличные шансы в финале». Медведев — об игре Джоковича в Пекине

«У него отличные шансы в финале». Медведев — об игре Джоковича в Пекине
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:3 в пользу серба. Россиянин был дисквалифицирован после того, как попал зрителю мячом в глаз.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		5
5 		3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Если говорить о том