«У него отличные шансы в финале». Медведев — об игре Джоковича в Пекине
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:3 в пользу серба. Россиянин был дисквалифицирован после того, как попал зрителю мячом в глаз.
Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:25 МСК
11
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
Rt
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Если говорить о том