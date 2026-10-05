Энди Маррей и Рафаэль Надаль обменялись майками любимых футбольных команд

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль и обладатель трёх титулов на ТБШ британец Энди Маррей обменялись футболками любимых футбольных команд. Рафаэль подарил Энди футболку мадридского «Реала», а сам получил майку лондонского «Арсенала».

Маррей и Надаль встретились на выставочном турнире в честь 10-летнего юбилея академии Рафаэля на Мальорке. Они стали капитанами команд. Победителем стала команда Надаля, в состав которой вошли Карлос Мойя, Ришар Гаске и Давид Феррер. За команду Энди выступали Марат Сафин, Фабио Фоньини и Доминик Тим.

Турнир завершился со счётом 4:3. Встречи проходили в парном разряде в формате тай-брейков до 10 очков. Решающий матч теннисисты играли до семи очков.

Теннисная академия Рафаэля Надаля (Rafa Nadal Academy by Movistar) была основана в 2016 году. Она расположена в родном городе испанца — Манакоре — на острове Мальорка.