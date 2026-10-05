«Не вижу препятствий для поездки в Лос-Анджелес». Джокович — об Олимпиаде-2028

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, считает ли он, что может выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

— Как вы сами недавно говорили, вы всегда чувствуете, что способны обыграть любого. Настоящим испытанием в этом году порой становилась необходимость играть следующий матч уже на следующий день. Вы блестяще с этим справились. Вы упоминали Олимпиаду-2028 как одну из своих целей. Казалась ли она далёкой после US Open и кажется ли теперь — после такой недели — немного ближе?

— Честно говоря, в игровом плане она не кажется далёкой, ведь когда здоров, то не раз за последние пару лет доказывал, что могу обыгрывать лучших теннисистов мира. Это я подтверждаю и на этой неделе.

Меня не беспокоит моя игра или психологический настрой. Единственное, что волнует — это проблемы со здоровьем, в причинах которых я пытаюсь разобраться. Как только этот вопрос будет окончательно решён — надеюсь, скоро, — я не вижу препятствий для поездки в Лос-Анджелес, — сказал Джокович на пресс-конференции.