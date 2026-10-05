Новак Джокович: 2015 год был фантастическим. Один из лучших сезонов в моей карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что 2015 и 2016 годы были одними из самых лучших в его карьере.

— Хочу вернуться к финалу 2015 года, когда вы победили Надаля. Последнее десятилетие прошло под знаком «Большой тройки». Вы остались единственным, кто продолжает выступать на высшем уровне. Насколько это для вас значимо? У вас по-прежнему нет ни одного поражения на турнире China Open. Что это для вас значит?

— Да, 2015 год был фантастическим — как для турнира в Пекине, так и в целом. Один из лучших сезонов в моей карьере. Пожалуй, лучшие 18 месяцев в моей карьере — это 12 месяцев 2015 года и шесть месяцев 2016-го. Я, наверное, показывал лучший теннис в своей жизни. И да, здесь в 2015-м я одержал одну из самых уверенных побед на турнире. Приятные воспоминания. Надеюсь, завтра удастся повторить игру, подобную той, что была в финале 2015 года. Посмотрим.

Спустя 11 лет я стал совершенно другим игроком. Я отлично себя чувствую. Мне нравится здесь играть. И, конечно, здесь потрясающая поддержка. Да, с нетерпением жду матча, — сказал Джокович на пресс-конференции.