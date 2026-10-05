«Стараюсь общаться с ними и отвечать взаимностью». Джокович — о китайских болельщиках

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал об общении с китайскими болельщиками на турнире ATP-500 в Пекине.

— Сюда со всей страны съезжается огромное количество китайских болельщиков. Многим из них не досталось билетов на центральный корт, поэтому они собираются снаружи: смотрят трансляцию на экранах и скандируют ваше имя. Хотите ли вы что-то сказать китайским болельщикам?

— Спасибо, что затронули эту тему. Я действительно вижу множество болельщиков — и у центрального корта, и у моего отеля. Стараюсь общаться с ними. Уже несколько вечеров подряд, возвращаясь в отель, выхожу из машины и уделяю 15-20 минут общению с фанатами: мы фотографируемся, я раздаю автографы.

Понимаю, что не у всех есть возможность попасть на трибуны и купить билет. Я очень ценю поддержку тех, кто не находится непосредственно на стадионе. Вижу их, замечаю. Стараюсь общаться с ними и отвечать взаимностью, проявляя любовь и уважение. Большое спасибо, — сказал Джокович на пресс-конференции.