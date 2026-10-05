Макинрой рассказал, что может помешать Алькарасу достичь уровня Джоковича и Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой считает, что испанцу Карлосу Алькарасу будет сложно приблизиться к сербу Новаку Джоковичу и швейцарцу Роджеру Федереру по количеству титулов на мэйджорах.

«Одна из причин, по которой Карлосу будет так сложно приблизиться к Новаку и Роджеру по количеству титулов «Большого шлема», заключается в появлении более мощных игроков — таких как Шелтон. Они способны выходить на корт и выдавать невероятные матчи, порой буквально выбивая ракетку из рук даже самого Карлоса Алькараса и заставляя его нервничать.