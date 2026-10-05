«Синнер на верном пути». Макки — о восстановлении первой ракетки мира после травмы

Известный теннисист тренер Рик Макки поделился мыслями по поводу возвращения первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в тур после травмы колена.

«Синнер находится на верном пути к возвращению, потому что он знает своё тело и возможности лучше, чем кто-либо на планете Земля. Когда он снова начнёт тренироваться, он будет на 100% уверен, что с коленом всё в порядке. Карьера — это не моментальный снимок, не неделя или месяц. Карьера — это долгий извилистый путь, полный взлётов и падений, ошеломляющих поражений и грандиозных побед, и никто не знает этого лучше, чем Янник Синнер», – написал Макки на своей странице в соцсети X.

Ранее Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Шанхае. Теннисист не выходил на корт с финала Уимблдона-2026, в котором он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.