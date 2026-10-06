Швёнтек — о фатализме в теннисе: принятие позволяет выйти на более позитивный настрой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над Донной Векич в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине рассказала, что опробовала стратегию, которую когда-то использовал Новак Джокович для победы над Роджером Федерером.

— Помню знаменитый матч Новака с Роджером Федерером на US Open. При матчболе соперника он выполнил невероятный приём справа. Он не стал осторожничать, а решил просто изо всех сил ударить по мячу. Это перевернуло ход матча. Когда у вас возникает чувство фатализма, смиряетесь ли вы с ситуацией в такие моменты? Принимаете ли мысль: «Ладно, возможно, сегодня не мой день», — или всё же продолжаете бороться, решаясь рискнуть и отбросить осторожность?

— Да, мне кажется, что именно принятие ситуации позволяет в итоге выйти на более позитивный настрой. Именно это помогает расслабиться и выполнить тот самый сумасшедший удар, который в итоге срабатывает. Но, честно говоря, иногда помогает и обратный подход — не смиряться, а продолжать борьбу вопреки всему. Никогда не знаешь наверняка, какое решение окажется верным.

Пожалуй, если смириться с тем, что счёт настолько плох и ты, скорее всего, проиграешь, — это не лучшая ситуация, и такого состояния лучше избегать. Думаю, теннисист сделает всё возможное, чтобы переломить ход игры. Ты делаешь это осознанно — просто чтобы, возможно, немного расслабиться.

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