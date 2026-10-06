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Борис Беккер назвал имя лучшего футболиста мира прямо сейчас

Борис Беккер назвал имя лучшего футболиста мира прямо сейчас
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, что считает французского футболиста Майкла Олисе лучшим в мире прямо сейчас.

5 октября сборная Франция уверенно обыграла команду Бельгии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А). Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и закончилась со счётом 4:1. Француз Майкл Олисе оформил дубль, забив два мяча в концовке.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 1
Бельгия
0:1 Лу