Борис Беккер назвал имя лучшего футболиста мира прямо сейчас

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, что считает французского футболиста Майкла Олисе лучшим в мире прямо сейчас.

5 октября сборная Франция уверенно обыграла команду Бельгии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А). Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и закончилась со счётом 4:1. Француз Майкл Олисе оформил дубль, забив два мяча в концовке.